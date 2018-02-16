Büyük skandal Derya Uluğ'un yeni klibi resmen kopya bakın kimden

kısa bir süre önce 'Ne Münasebet' isimli şarkısını çıkaran şarkıcı Derya Uluğ, herkesi şaşkınlığa uğrattı. Nedeni ise yeni çıkardığı şarkısının klibi. Öyle ki şarkının klibi dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin klibiyle çok benziyor.

Büyük skandal Derya Uluğ'un yeni klibi resmen kopya bakın kimden

Geçtiğimiz yaza 'Okyanus' ve 'Canavar' şarkılarıyla damga vurmuştu Derya Uluğ. Önlenemez bir yükselişle tüm radyolarda o çalındı, birçok yer sahne aldı, ödülleri topladı. Yeni bir yıldız doğuyordu. Derya Uluğ'un yeni bir şarkı ile yine bombayı patlatması bekleniyordu. Ama asıl bombayı şarkısıyla değil çalıntı klip skandalı ile patlattı.

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Büyük skandal Derya Uluğ'un yeni klibi resmen kopya bakın kimden

Derya Uluğ kısa bir süre önce 'Ne münasebet' isimli şarkısını çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının ilk yorumları, Derya Uluğ'un 'Okyanus' ve 'Canavar' şarkılarının yanında bu şarkının vasat kaldığıydı. Ama şarkının önüne başka bir şey geçti. O da Derya Uluğ'un Ne Münasebet klibinin dünyaca ünlü bir şarkıcının klibine tamamen benziyor olması.

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Büyük skandal Derya Uluğ'un yeni klibi resmen kopya bakın kimden

DETAYLARI İNCELEYELİM; Derya Uluğ'un klibinde farklı bir imaja gidilmiş. Ama izleyenler şunu fark etti 'Biz bu imajı başka bir yerlde gördük, ama nerede?' Şimdi bu fotoğrafa dikkatle bakalım. Ve gerisini görünce çok şaşıracaksınız.

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Büyük skandal Derya Uluğ'un yeni klibi resmen kopya bakın kimden

KATY PERRY'DEN Mİ ALINTI? Derya Uluğ'un yeni klibinde açılıştaki ilk imajı, Katy Perry'nin Dark Horse şarkısının klibindekiyle neredeyse aynı. Sadece imajı mı hayır. Gelin bir de dekora bakalım.

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