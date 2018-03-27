Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

Londra'da yaşayan ve takma adı Jasmin olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir Alman internet sayfası üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Jasmin, adını açıklamadığı ünlü bir oyuncudan aldığı yüksek bedelli teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

Londra'da yaşayan ve takma adı Jasmin olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir Alman internet sayfası üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Jasmin, adını açıklamadığı ünlü bir oyuncudan aldığı yüksek bedelli teklifi kabul ettiğini açıkladı.

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Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

Jasmin, daha önce Münihli bir iş adamının ve Manchester United'ta oynayan bir oyuncunun verdiği teklifin çok üzerinde, yaklaşık 1.4 milyon dolarlık teklif veren bir Hollywood yıldızının teklifini kabul ettiğini ve teklifini kabul ettiği aktör ile Nisan ayında buluşup ilişkiye gireceğini iddia etti.

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Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

26 yaşında olduğunu, kararlarında özgür olduğunu anne ve babasının bu konuda kendisine destek verdiği söyleyen Jasmin, teklifini kabul ettiği Hollywood yıldızının hayranı olduğunu, bundan dolayı çok heyecan duyduğunu ve kendisi ile buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.

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Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

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