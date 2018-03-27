Büyük skandal bekaretini sattı alan kişi çok ünlü bir oyuncu çıktı!

26 yaşında olduğunu, kararlarında özgür olduğunu anne ve babasının bu konuda kendisine destek verdiği söyleyen Jasmin, teklifini kabul ettiği Hollywood yıldızının hayranı olduğunu, bundan dolayı çok heyecan duyduğunu ve kendisi ile buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.



