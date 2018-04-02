Büyük sırrını duyanlar hayret ediyor! İşte 47'lik nine

Zaklina Berrido Pisano isimli, 47 yaşında sosyal medya fenomeni dünyanın en çekici büyükannesi seçildi. Evet yanlış duymadınız, büyükanne... Çünkü gördüğünüz bu kadının tam 2 torunu var. Onu görenler ise bu bilgiyi duyunca hayretlere düşüyor. Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 410 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı. Paylaşımlarıyla sadece yaşıtlarını değil, genç kızları da kıskandıran Zaklina'nın Instagram paylaşımları ise çok konuşulan cinsten. Şuan için 2 torunu olan genç büyük anneyi görenler ise 30 yaşından daha büyük olmasına ihtimal vermiyor...