Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

İngilzice Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin sosyal medya kullanmalarının yasak olduğu biliniyor. Peki gerçekten de öyle mi? Kate Middleton'ın gizli bir hesabı olduğu ve internette oldukça aktif olduğu iddia edildi.

Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

Kurallar gereği İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya hesabı kullanması yasak. Ama iddialara göre bazı üyeler takma isimlerle internetteki bazı sosyal medya sitelerine üye oldu. Kim olduklarını açık etmeden diğer üyelerle rahat rahat paylaşımda bulunuyorlar. Bunlardan biri de Kate Middleton.

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Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

Aslında çok renkli bir hayatı olan ve Instagram gibi bir sitede kullanıcı olsa kısa sürede milyonlarca takipçi edinme potansiyali olan Cambridge Düşesi Kate Middleton da bu yasak kapsamına giren aile üyelerinden. Bu yasağın kapsamına en son giren kişi de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, hem oyunculuk kariyerini hem de bu sırada kullandığı Instagram hesabını kapattı.

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Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

Artık o da tıpkı Kate Middleton gibi sadece görevliler tarafından idare edilen resmi hesaplar aracılığıyla sosyal medyada varlığını sürdürüyor. Ama İngiliz basınında yer alan iddialara göre Kate Middleton bu yasağı deliyor!

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Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

Öne sürülenlere göre kısa bir süre önce üçüncü bebeğini dünyaya getiren Kate Middleton takma isimle milyonlarca annenin kullanıcısı olduğu "mumsnet" adlı bir siteye üye oldu. Gerçek kimliğini gizleyen Middleton, bu site aracılığıyla diğer annelerle sohbet etme ve çocuk bakımı konusunda fikir alış verişi yapma fırtasını buluyor.

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