Büyük sırrı ifşa oldu! İnternette gizli hesap açıp...

Kurallar gereği İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya hesabı kullanması yasak. Ama iddialara göre bazı üyeler takma isimlerle internetteki bazı sosyal medya sitelerine üye oldu. Kim olduklarını açık etmeden diğer üyelerle rahat rahat paylaşımda bulunuyorlar. Bunlardan biri de Kate Middleton.

Aslında çok renkli bir hayatı olan ve Instagram gibi bir sitede kullanıcı olsa kısa sürede milyonlarca takipçi edinme potansiyali olan Cambridge Düşesi Kate Middleton da bu yasak kapsamına giren aile üyelerinden. Bu yasağın kapsamına en son giren kişi de Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, hem oyunculuk kariyerini hem de bu sırada kullandığı Instagram hesabını kapattı.