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Büyük şehirleri kan gölüne çevireceklerdi Diyarbakır'da yakalandılar

Büyük şehirleri kan gölüne çevireceklerdi Diyarbakır'da yakalandılar

DİYARBAKIR 'ın Dicle ilçesinden herkesi korkutan bir son dakika haberi geldi. Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı. Malatya'da ise bomba yüklü araç ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:37 - Güncelleme: 02-11-2018 09:37

İstihbaratı değerlendiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle ilçesinde eylem hazırlığında teröristlerin olduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Eylem yapmaya hazırlanan teröristleri takibe alan ekipler, uygun bir sırada operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile eylem hazırlığında olan teröristler kıskıvrak yakalandı.

Silah ve mühimmatlarla birlikte sağ yakalanan teröristler ifadesi alınmak üzere Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, bölgede geniş kapsamlı çalışmanın devam ettiği bildirildi.

SİLVAN VE KULP'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında ise Pazar günü başlatılan “Bayrak 100” operasyon tamamlandı.Jandarma Özel Harekat Jandarma Komando timleri ile korucuların katıldığı operasyonda, aralarında İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan; sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu Baran İlyas Karakoç’un bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MALATYA'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • k.k.k 02 Kasım 2018 11:06 Lütfen bunların kafalarına sıkın ! Diri olarak bakılmalarını ve yaşamalarını istemiyoruz ! Yaşamalarının da bir anlamı yok zaten.

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