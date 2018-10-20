Büyük pişmanlık! İşte Fenerbahçe'nin geri çevirdiği dev takas

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen takasın detayları belli oldu. Siyah­-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar’dan birini istediği ortaya çıktı.Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan’ı önerdi. Ancak bu teklifi sarı­-lacivertli yönetim kabul etmedi.

YÖNETİM PİŞMAN

Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı. Bu iki futbolcu için yıllık 5 milyon euro maaş maliyeti bulunan yönetim, devre arasında gelebilecek yeni bir takas ve transfer önerisine sıcak bakıyor.



YENİ BİR TAKAS OLABİLİR

Bu nedenle siyah­-beyazlıların aynı ya da benzer bir teklifle sarı­-lacivertli takımın kapısını çalması durumunda bu kez dev takasın

gerçekleşme ihtimali çok yüksek olacak.

OZAN VE DİRAR İSTENMİYOR

Fenerbahçe’de Ozan ve Dirar’ın takıma dönmesi çok zor gözüküyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu

görevde olduğu sürece bu isimler için olası bir dönüş şansı yok gibi. Bu yüzden yönetim devre arasında Ozan ve Dirar’ı mutlaka gönderecek.



