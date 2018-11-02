Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

4 bin 500 yıl önce dünyanın en büyük piramidi olan Büyük Piramid'in nasıl inşa edildiği hala büyük bir sır. Bilim dünyasını heyecanlandıran yeni çalışma devasa taş blokları taşımak için kullandıkları sistem keşfedildi.

Bugüne kadar bu gizemle ilgili ‘uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılsa da Büyük Piramit'in nasıl inşa edildiğine dair tatmin edici bilimsel bir kanıt sunulabilmiş değil.



