Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

4 bin 500 yıl önce dünyanın en büyük piramidi olan Büyük Piramid'in nasıl inşa edildiği hala büyük bir sır. Bilim dünyasını heyecanlandıran yeni çalışma devasa taş blokları taşımak için kullandıkları sistem keşfedildi.
Bugüne kadar bu gizemle ilgili ‘uzaylı yardımı' da dahil pek çok teori ortaya atılsa da Büyük Piramit'in nasıl inşa edildiğine dair tatmin edici bilimsel bir kanıt sunulabilmiş değil.
Bilim insanları 4 bin 500 yıl önce inşa edilmiş Büyük Piramid'in sistemi keşfedilmiş olabilir!
Arkeologlar, Mısır’ın Doğu Çölü’ndeki antik bir taş ocağı olan Hatnub arkeolojik alanında bu sistemin kalıntılarını keşfetti.
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