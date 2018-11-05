Büyük operasyon! 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan FETÖ'nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir teğmen ile 25 astsubay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

14 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlattı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, yakalananların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.