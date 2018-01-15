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Büyük kriz çıkaracak video kaydı: Şeyh alıkonuldu!

Büyük kriz çıkaracak video kaydı: Şeyh alıkonuldu!

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 21:39 - Güncelleme: 15-01-2018 00:29

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali, bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü.

Abdullah, yayınlanan videoda, "Şu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu Dabi Veliahtı'nın misafiri idim. Şu anda engellenmiş durumdayım, bana çıkmamamı söylediler" dedi.

BİLGİ VERİLMEDİ

Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" diye konuştu.

Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

ÖNDE GELEN MENSUPLARINDAN

Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.

Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 14 Ocak 2018 22:51 ne şeyh i be sıradan bir vatandaş işte insan insan bu kadar basit

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