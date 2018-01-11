Büyük istihdam seferberliği 55 bin kişi işe alınacak

Yeni yılın gelmesiyle birlikte binlerce kişi yeni işlerine kavuşacak. 2018 yılında birçok bakanlık istihdam planı başlattı. 55 bin kişinin işe alınacağı yerlerden biri de Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlıkta istihdama ilişkin, "Yoğun bakım yatak sayımızı ve personel sayımızı artırmak istiyoruz" dedi.

Ahmet Demircan, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada 27 bin ebe ve hemşire alınacağını söyledi. Demircan, "Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayırca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK?

Demircan, "Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız." diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Sağlık çalışanlarının şartlarını iyileştirmek için yasal çalışma yapıldığını söyleyen Bakan Demircan, "Bununla ilgili ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız." dedi.