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Büyük ikramiyeyi bölüşemediler: Mahkemede görüşürüz

Büyük ikramiyeyi bölüşemediler: Mahkemede görüşürüz

Yeğeni ile birlikte katıldıkları çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan Kanadalı bir kadın, ödülü bölüşmeyeceğini söyleyerek yeğenini dava açmakla tehdit etti. Bilete 1,2 milyon Kanada doları ikramiye isabet etmişti.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 10:55 - Güncelleme: 13-07-2018 10:55

Barbara Reddick adlı kadın biletin üstüne yeğeninin ismini sadece şans getirmesi için yazmış olduğunu söyledi.

BBC'de yer alan habere göre "Chase the Ace" adlı çekilişte Reddick ile yeğeni Tyrone MacInnis'in isimlerinin bulunduğu bilete 1,2 milyon Kanada doları (912 bin Amerikan doları) ikramiye isabet etti.

Nova Scotia eyaletinde düzenlenen törende temsili ödül çeki üzerinde de ikisinin ismi yer aldı.

Yeğenine ikramiyeyi bölüşme sözü vermediğini iddia eden Reddick, birlikte verdikleri pozun ardından "Yarın bir avukat tutuyorum. Mahkemede görüşürüz" diyerek yeğenini tehdit etti. MacInnis ise Reddick ile çekiliş öncesi kazanmaları halinde ikramiyeyi bölüşmek üzere anlaşmış olduklarını söyledi. Reddick ise "yalan söylüyor" diyerek karşı çıktı.

"OĞLUM GİBİYDİ, O YÜZDEN İSMİNİ YAZDIM''
Reddick biletin üstüne "sadece şans getirmesi için" yeğeninin ismini yazdığını belirtti ve "çünkü o benim oğlum gibiydi" dedi.

Reddick yeğenine büyük ikramiyeyi değil, çıkması halinde daha küçük ikramiyeleri bölüşme sözü verdiğini söyledi.

Ödülü bölüşmek istemeyen Reddick "Yeğenim şanslıydı ama yarım milyon dolar edecek kadar değil" dedi.

Çekilişi düzenleyen şirketin başkanı Bernice Curley, aile arasındaki bu kavgadan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Chase the Ace" Kanada'nın doğu kıyılarında popüler bir şans oyunu ve gelirleri büyük oranda yardım derneklerine bağışlanıyor.

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