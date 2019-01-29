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Büyük FETÖ operasyonları emniyette polis ve memur gözaltıları var

Büyük FETÖ operasyonları emniyette polis ve memur gözaltıları var

ANKARA ve İstanbul'dan gelen son dakika haberlere göre iki büyük FETÖ operasyonunda kamuda çalışan Bylock kullanıcıları ve İstanbul emniyetinden 51 polis için gözaltılar yapılıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:17 - Güncelleme: 29-01-2019 11:15

Günün ilk büyük FETÖ operasyonu Ankara'da başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bu kişilerin FETÖ üyesi oldukları özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalıştıkları bildirildi.
Bylock kullanıcısı olan 12 zanlıdan 11'i yapılan operasyonla gözaltına alınırken 1 kişinin yakalanmaya çalışıldığı bildirildi. 

51 POLİS İÇİN GÖZALTI KARARI
Günün asıl büyük operasyonu ise emniyette yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Garson kod adlı FETÖ'cüde bulundu
Terör örgütünün sözde emniyet teşkilatı biriminin üst düzey yöneticilerinden "Garson" kod adlı şahıstan ele geçirilen birim arşivine göre, emniyet mensubu bazı şüphelilerin örgütsel tabirle "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi. Bu kişileri, periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdiği, ayrıca örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden ByLock Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Toplanıyorlarmış
Vekil öğrencilerin ByLock bazları ile sorumlusu oldukları öğrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin sivil alanda örtüşmesi üzerine örgütsel toplantı düzenledikleri anlaşılan, terör örgütü mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi ve teşhis bulunan polis memurları ile emniyet personelinden oluşan 51 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

26 ilde gözaltılar var

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ADANA'DA ASKER GÖZALTILARI

Adana merkezli 18 ilde ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet başsavcılığı 22'si muvazzaf 26 asker için gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen aralarında teğmen, astsubay ve astsubay üst çavuşların da bulunduğu 26 zanlıyı yakalamak için şafak vakti Adana merkezli 18 ilde operasyon başlattı. Yapılan çalışmada da çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Askeri mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları için tespit edildiği öğrenildi. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dün akşamda Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ'nün emniyet ayağına yönelik operasyon başlatılmıştı. Düzenlenen operasyonda, görevlerinden ihraç edilen 7 polis gözaltına alınırken 9 eski polisin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 11:24 Meclis'te yok yok yok

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