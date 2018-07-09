Büyük felaket! Ölü sayısı 100'e çıktı

Reuters'in haberine göre, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.