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Büyük endişe: Virüs yok edilemedi; "Öldürelim" teklifi geldi!

Büyük endişe: Virüs yok edilemedi; "Öldürelim" teklifi geldi!

Afrika domuz vebası virüsünün Polonya ve Çekya'da yok edilemediği Almanya’ya ulaşmasından ve yayılmasından endişe edildiği belirtildi. Salgının önlenmesi için avcılara domuzları öldürmeleri için kolaylıklar getirilmesi de seçenekler arasında...

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 22:20 - Güncelleme: 15-01-2018 00:20

Almanya'nın Leipzig Üniversitesi Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri Enstitüsü Direktörü Uwe Truyen, Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki domuz çiftliklerinin "Afrika domuz vebasına" karşı güvenlik tedbirlerini daha da sıkılaştırmalarının akıllıca olacağını belirtti. Dışarıya karşı kapatılması gereken çiftliklere hiç kimsenin alınmamasının mantıklı bir önlem olabileceğini kaydeden Truyen, "Durum çok ciddi. Virüs, Polonya ve Çekya'da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Truyen, vebanın Almanya'da ortaya çıkması durumunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle yapılan domuz ticaretinin de çökeceği endişesini dile getirdi.

Almanya Çiftçiler Birliği (DBV) Başkan Yardımcısı Werner Schwarz da 24 bin domuz çiftliğinin bulunduğu ülkede 120 bin çalışanı olan sektörün, hastalığın Almanya’ya ulaşmasından endişe duyduğunu söyledi. Schwarz, salgının yayılmaması için ülkedeki yaban domuzu sayısının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için avcılara kolaylıklar getirilmesini istedi.

"ÖLDÜRELİM" TALEBİ

Alman Avcılar Birliği Sözcüsü Torsten Reinwald da yaban domuzlarının öldürülmesi için avcılara yönelik bürokratik engellerin kaldırılmasını talep ederek, Almanya’da 300-450 bin yaban domuzu bulunduğu tahminini ifade etti.

Alman basınındaki haberlerde, Afrika domuz vebası salgının ilk kez 2007’de Gürcistan’da ortaya çıktığı, 2014’e kadar Ukrayna ve Baltık ülkelerinden Polonya’ya kadar ulaştığı, son olarak da Çekya’da yaban domuzlarında tespit edildiği belirtildi.

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