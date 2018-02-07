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Büyük başarı! Türkiye, İngiltere'yi ezdi geçti

Büyük başarı! Türkiye, İngiltere'yi ezdi geçti

Bütün dünyadaki 92 Fleboloji federasyonunun katıldığı UIP Dünya Fleboloji Kongresi 2021 seçimlerini Türkiye, rakibi olan İngiltere'ye karşı 78'e 14 oyla, üye ülkelerin ezici desteğini alarak adeta Tıp olimpiyatı olan kongreyi kazandı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:07 - Güncelleme: 07-02-2018 13:07

Bütün dünyadaki 92 Fleboloji federasyonunun katıldığı UIP Dünya Fleboloji Kongresi 2021 seçimlerini Türkiye, rakibi olan İngiltere'ye karşı 78e 14 oyla, üye ülkelerin ezici desteğini alarak adeta Tıp olimpiyatı olan kongreyi kazandı.

Olimpiyatlar gibi 4 yılda bir yapılan bu seçimlerde Türk hekimleri ve Türk yerli ve milli üreticisi ile birlikte aylar süren çalışmaları sonucunda, Türkiye ilk defa Tıp alanında dünyayı kapsayan bilimsel bir olimpiyatın ev ve söz sahibi olarak 2021 yılında rol alacaktır.


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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 13:18 fleboloji nedir kuzum?

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