Büyük aşta mutlu son! Hakan, Bensu'yu ailesinden istedi

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Hakan Baş ile Bensu Soral evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü iş insanı, sevgilisini ailesinden istedi. Çift, dün akşam gerçekleşen törenle yüzüklerini taktı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Hakan Baş ile Bensu Soral, eylül ayında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturacak!
Hatırlanacağı gibi Bensu Soral, İçerde adlı dizideki performansıyla büyük beğeni kazanmış herkesin konuştuğu bir oyuncu haline gelmişti. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken Bensu Soral, beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı.
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