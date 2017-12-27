Büyük aşk bitti mi ? 'Ayrıldınız mı' sorusuna bomba yanıt!

2017 yılına damga vuran Adirana Lima-Metin Hara aşkının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Çift ilk kez bir otelin lobisinde öpüşürken görüntülenmiş ve ilişkileri böylece ortaya çıkmıştı. Ardından hiç saklanmadan ilişkilerini sürdüren çift, birlikte Bodrum'a tatile gitmişti. Uzak mesafeden ilişkilerini sürdüren Adriana Lima ve Metin Hara, New York-İstanbul arası adeta mekik dokuyordu. Ve çift Instagram hesaplarından her şeyin yolunda olduğunu ifade eden paylaşımlardan geri durmuyordu. Fakat son günlerde Adriana Lima-Metin Hara aşkında flaş bir gelişme yaşandı.