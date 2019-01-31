'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

Hindistan'da bir grup erkek büyücülükle suçladıkları anne ve 4 çocuğunu uykularında baltayla öldürüp kuyuya attı. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

Hindistan'ın Orissa eyaletinde, büyücü olmakla suçlanan bir anne ve 4 çocuğu dövülerek öldürüldü. Polis yetkilileri, Mangri Munda ve çocuklarının cesetlerinin 26 Ocak'ta Sundergarh'a bağlı bir köyde bir kuyuda bulunduğunu açıkladı. Polis olaya daha fazla sayıda kişinin karıştığının tahmin edildiğini söylüyor. Şuan ise 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

Hindistan'da bir grup erkek büyücülükle suçladıkları anne ve 4 çocuğunu uykularında baltayla öldürüp kuyuya attı.

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'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

Kavita Jalan adlı üst düzey polis yetkilisi, saldırının baş zanlısının kendisini "büyü bozucu" olarak tanımladığını belirtti. Adı açıklanmayan bu kişinin, Munda'yı köydeki bir başka aileye büyü yapmakla suçladığı söyleniyor.

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'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

BALTAYLA ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTILAR 25 Ocak'ta bir grup erkeğin gece yarısı evine girdiği Munda'yla 1, 4, 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarını uykuda öldükleri haber veriliyor. Saldırganların, anne ve çocuklarını sopalar ve baltalarla öldürdükten sonra kuyuya attıkları açıklandı.

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