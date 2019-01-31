'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu baltayla öldürüldü

Hindistan'ın Orissa eyaletinde, büyücü olmakla suçlanan bir anne ve 4 çocuğu dövülerek öldürüldü. Polis yetkilileri, Mangri Munda ve çocuklarının cesetlerinin 26 Ocak'ta Sundergarh'a bağlı bir köyde bir kuyuda bulunduğunu açıkladı. Polis olaya daha fazla sayıda kişinin karıştığının tahmin edildiğini söylüyor. Şuan ise 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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