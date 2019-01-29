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Bütün savaş uçaklarından sorumluydu bir anda emekliliğini istedi

Bütün savaş uçaklarından sorumluydu bir anda emekliliğini istedi

TSK’da tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 26 Ocak’ta gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltı işleminin, FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 08:22 - Güncelleme: 29-01-2019 08:22

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz bir şekilde emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akgülay'ın, ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının olduğu tespit edildi. Akgülay'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yeni Şafak'ta Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan haberde, şu ifadeler yer aldı:

"15 TEMMUZ GECESİ HAREKAT KOMUTANIYDI"
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatı tespit edildi. Akgülay'ın söz konusu ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirtildi. Akgülay'ın ankesör irtibatına ilişkin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen Akgülay, soruşturma savcısına da bu kapsamda ifade verecek. Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci uçakların kalktığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Harekat Komutanı idi.

BİR ANDA EMEKLİLİK KARARI ALDI
15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak değerlendirilen Akgülay, son olarak Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirildi. 2018 Şurası'nda bu göreve atanan Akgülay'a, bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu verilmiş oldu. Henüz rütbesinde 1.5 yılı geride bırakan bir general olan ve son görevine yaklaşık 5 ay önce atanan Akgülay'ın bir anda emeklilik kararı almasının arkasında söz konusu soruşturmanın olduğu ifade ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 10:01 askeriye.. emniyet.. üniversite fetö kaynıyor.. temizle temizle bitmiyor... siyasi ayak hala yerinde.. hal böyle olunca mücadele yarım hatta çeyrek kalıyor.. fetöcüler hala resmi dairelerde üst makamlarda hayatını yaşıyor.. sen ver mehteri yine...

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