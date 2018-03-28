Bütün erkekler aynı dedi aldığı cevap olay oldu efsane yorum!

Sosyal medyada paylaşınca efsane olan whatsapp fotoğrafları kırdı geçirdi. İşte sosyal medyada paylaşılan birbirinden komik yok artık dedirten o fotoğraflar düştüğümüz komik durumlar ifşa oluyor, haliyle.
Sosyal medyada paylaşınca efsane olan whatsapp fotoğrafları kırdı geçirdi. İşte sosyal medyada paylaşılan birbirinden komik yok artık dedirten o fotoğraflar düştüğümüz komik durumlar ifşa oluyor, haliyle.
Sosyal medyada paylaşınca efsane olan whatsapp fotoğrafları kırdı geçirdi. İşte sosyal medyada paylaşılan birbirinden komik yok artık dedirten o fotoğraflar düştüğümüz komik durumlar ifşa oluyor, haliyle.
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