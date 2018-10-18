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Bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu

Bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 08:54 - Güncelleme: 18-10-2018 08:54

2019 yılı bütçe tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini içeren tasarı için takvim de belli oldu. Tasarının görüşmeleri, 23 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. İlk gün sunum yapılacak.

2 GÜN ARANIN ARDINDAN GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Üyelerin değerlendirme yapması için verilecek 2 gün aranın ardından görüşmeler yapılacak. Aralık ayı itibariyle de bütçenin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

2019 YILI BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ
2019 yılı bütçesinin büyüklüğü 960 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 milyar 616 milyon lira.

EN YÜKSEK PAYI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALIYOR
Bütçeden en yüksek payı 114 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alıyor. MEB'i 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 48 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ise 46,5 milyar lira pay alacak. 

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