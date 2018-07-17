Bütçe dostu Alcatel 5V görücüye çıktı!

ALCATEL, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Alcatel 5V’yi tanıttı. 6,2 inç ekranı ve üç adet kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran telefon, çentikli tasarımıyla bizlere selam veriyor. İnce ekran çerçevelerinin tercih edildiği telefon fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunmakta.

Arkasında bulundurduğu daire tasarımlı parmak izi sensörünün yer aldığı telefonda çift kamera bulunuyor. Kameralardan ilki 12 megapiksel diğer kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde destek veriyor.

Çift kamera sayesinde telefon fotoğraflara bokeh olarak tabir edebileceğimiz arka plan bulanıklaştırması yapabiliyor. Bu özellikle düşük bütçeli bir telefon için iyi bir performans denebilir.

8 megapiksel ön kamera ise özellikle selfie çekenler için bulunmaz nimet. Performans kısmına baktığımızda Alcatel 5V’de MediaTek Helio P22 işlemcisinin ve 3 GB RAM’in kullanıldığını görüyoruz. Dahili hafızası 32 GB olan telefonda pek tabii microSD kart desteği de var.

Android 8.1 Oreo yüklü gelen 5V’de 4.000 mAh kapasiteli pil mevcut. 3.5 mm kulaklık girişinin de unutulmadığu telefon bu ayın sonuda yurt dışında satışa sunulacak.

Satış fiyatı yaklaşık 200 dolar olarak açıklanan telefonun henüz Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Kaynak: Teknolojioku