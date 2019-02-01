Büşra Yalçın yaşı kaç aslen nereli Survivor 2019'un en hırslısı

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Büşra Yalçın oldu.

Büşra Yalçın, 1997 yılında Tokat’ta doğumlu. Eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde devam ediyor.

İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştı ve Bahçelievler Voleybol Klübünde 12 yıl voleybol oynadı. Üniversitenin ilk yılında kampa giden ve mücadele veren Büşra Yalçın'ın en büyük hayali Survivor'a katılmakmış.

Çok hırslı olduğunu ve istediği şeyi kafaya koyduğunda mutlaka yaptığını söyleyen genç yarışmacı Büşra Yalçın çok iddialı. Voleybolda milli takıma gidemediği için Survivor Yunanistan yarışmasında milli duygularla yarışacağını söylüyor.

SURVİVOR'A BÖYLE GİTTİ: Sonunda hayalim olan Survivor için yolculuk zamanı geldi.Hem Survivora gitmek hem de bayrağımızı temsil ediyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içinde ne söyleyeceğimi bilemiyorum .

Uzun ve zorlu bir sürecin sonunda, Türkiye’yi temsil etmek için hazırım.Asıl zorluklar şimdi başlayacak ve ülkem için elimden gelen herşeyi yapacağıma söz veriyorum.Beni bu süreçte destekleyen sevdiklerime, özellikle de beni tanımadan destek verenlere (byfc) ve destek vermeye devam eden herkese çok teşekkür ederim.Sizin dualarınızı ve sevginizi orada hep hissedeceğim tek başıma olmadığımı hatırlayacağım, sonuna kadar savaşacağım .Dualarınızı eksik etmeyin