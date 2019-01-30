Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Büşra Yalçın oldu. Peki kimdir Büşra Yalçın , aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne ve sevgilisi var mı?

Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Büşra Yalçın oldu.

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Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

Büşra Yalçın, 1997 yılında Tokat’ta doğumlu. Eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde devam ediyor.

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Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştı ve Bahçelievler Voleybol Klübünde 12 yıl voleybol oynadı. Üniversitenin ilk yılında kampa giden ve mücadele veren Büşra Yalçın'ın en büyük hayali Survivor'a katılmakmış.

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Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

Çok hırslı olduğunu ve istediği şeyi kafaya koyduğunda mutlaka yaptığını söyleyen genç yarışmacı Büşra Yalçın çok iddialı. Voleybolda milli takıma gidemediği için Survivor Yunanistan yarışmasında milli duygularla yarışacağını söylüyor.

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