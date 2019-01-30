Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Büşra Yalçın oldu.
Büşra Yalçın, 1997 yılında Tokat’ta doğumlu. Eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde devam ediyor.
Çok hırslı olduğunu ve istediği şeyi kafaya koyduğunda mutlaka yaptığını söyleyen genç yarışmacı Büşra Yalçın çok iddialı. Voleybolda milli takıma gidemediği için Survivor Yunanistan yarışmasında milli duygularla yarışacağını söylüyor.
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