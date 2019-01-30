Büşra Yalçın kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019'un en genci

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Büşra Yalçın oldu. Peki kimdir Büşra Yalçın , aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne ve sevgilisi var mı?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Büşra Yalçın oldu.



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Büşra Yalçın, 1997 yılında Tokat’ta doğumlu. Eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde devam ediyor. Twitter

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İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştı ve Bahçelievler Voleybol Klübünde 12 yıl voleybol oynadı. Üniversitenin ilk yılında kampa giden ve mücadele veren Büşra Yalçın'ın en büyük hayali Survivor'a katılmakmış. Twitter

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