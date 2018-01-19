Büşra Develi'nin kardeşi Dilara Develi'ye bakın görenler şaştı

Yeni dönem oyuncular adlarından sık sık söz ettiriyor ve kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Büşra Develi. Duru güzelliği ile dikkatleri çeken Büşra Develi Fi dizisinde rol alıyor şu sırlar. Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok konuşulan Büşra Develi'nin 4 kardeşi var. İçlerinden biri de Dilara Develi. Ablasına pek benzemeyerek herkesi şaşırtan ama en az onun kadar güzel olan Dilara Develi'ye bakalım.
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR? 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.
Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı. Büşra Develi, 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.
Şimdilerde Fi dizisinde rol alan ve yıldızını parlatan Büşra Develi 180 cm. boyunda ve 55 kg ağırlığındadır. Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir. Ayrıca Büşra Develi meslektaşı Burak Deniz ile uzun süredir aşk yaşıyor.
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