Büşra Develi'nin kardeşi Dilara Develi'ye bakın görenler şaştı

Yeni dönem oyuncular adlarından sık sık söz ettiriyor ve kendilerine hayran bırakıyor. Onlardan biri de Büşra Develi. Duru güzelliği ile dikkatleri çeken Büşra Develi Fi dizisinde rol alıyor şu sırlar. Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok konuşulan Büşra Develi'nin 4 kardeşi var. İçlerinden biri de Dilara Develi. Ablasına pek benzemeyerek herkesi şaşırtan ama en az onun kadar güzel olan Dilara Develi'ye bakalım.