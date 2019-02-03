Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

Aramalar Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi ve AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 74 kişilik personel katıldı.

Ağva Deresi'nde de yürütülen çalışmaların bugünkü bölümü yoğunlukla denizde devam ediyor. Suyun bulanık olması dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerle denize açılan balıkçılar bugün de parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına katılıyor