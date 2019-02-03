Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Genç kızdan günlerdir haber yok.

Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

ANTALYA'da 24 Ocak günü Kemer'de oluşan hortumuna kapılan 20 yaşındaki üniveriste öğrencisi Kader Buse Acar'a hala ulaşılamadı. Fırtının Acar'ın annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Acar'ı arama çalışmalarında, 11'inci güne girildi.

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Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

Aramalar Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi ve AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 74 kişilik personel katıldı.

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Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

Sahil Güvenlik botlarının denizden destek verdiği aramalara Sahil Güvenlik helikopteri de havadan katılıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor.

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Buse'den 11 gündür haber yok annesi kızına koştu ama

Ağva Deresi'nde de yürütülen çalışmaların bugünkü bölümü yoğunlukla denizde devam ediyor. Suyun bulanık olması dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerle denize açılan balıkçılar bugün de parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına katılıyor

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