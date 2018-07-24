Buse Varol hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor bebek evlilik dışı mı?

Alişan ve eşi Buse Varol, bebek sahibi olacaklarını açıkladıklarından beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Buse Varol'un bebeğe evlenmeden hamile kaldığı iddiaları kol gezerken, Buse Varol'un bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. O fotoğraf Buse Varol'un karnı ile ilgiliydi.

Buse Varol hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor bebek evlilik dışı mı?

Alişan ve eşi Buse Varol, bebek sahibi olacaklarını açıkladıklarından beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Buse Varol'un bebeğe evlenmeden hamile kaldığı iddiaları kol gezerken, Buse Varol'un bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Buse Varol hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor bebek evlilik dışı mı?

Önceki gün sosyal medyada Alişan'ın 3,5 aylık hamile eşi Buse Varol'un karnını tuttuğu pozu paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Fotoğrafın çok konuşulmasının nedeni ise Buse Varol'un 3,5 aylık hamile olması ve karnının 3,5 aylık gibi değil de altı aylık gibi durması.

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Buse Varol hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor bebek evlilik dışı mı?

DAHA FAZLA DAYANAMADI; Hal böyle olunca sosyal medyada 'Buse Varol ve Alişan'ın bebeği 3,5 aylıktan daha büyük, 'Bu bebek kesinlikle 3,5 aylık değil' yorumları yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Buse Varol teve2'de Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt tarafından sunulan 2. Sayfa programına bağlandı ve şu açıklamaları yaptı:

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Buse Varol hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor bebek evlilik dışı mı?

'HALA 36 BEDENİM KARNIM BÜYÜMEDİ'; "O fotoğraf gerçek değil. Bir arkadaşımın annesi karnımın ne kadar büyüdüğünü merak etmiş, biz de gönderelim dedik. Ben de iyice şişirdim karnımı hani sanki büyümüş gibi görünsün diye. Biz ona gönderdik, o da kendi Instagram hesabından paylaşmış. Oradan da görmüşler ve almışlar fotoğrafı. Yok Buse'nin bebeği altı aylık, yok beş aylık demeye başladılar. Oysa beni Instagram hesabımdan takip edenler bilir. Karnım hiç büyümedi daha. Hatta hala 36 bedenim çok şükür büyüme yok daha. Bebeğimiz de 14 Şubat'ta doğacak. Bir hafta önce doğmazsa ya da bir sürpriz olmazsa."


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