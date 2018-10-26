Buse Terim Tarabya'da kaza geçirdi!

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı, Buse Terim’in kullandığı lüks cip ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun kızı Nesibe Nur Şatıroğlu'nun kullandığı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar da maddi hasar meydana geldi.

Buse Terim Tarabya'da kaza geçirdi!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun kızı Nesibe Nur Şatıroğlu, Tarabya’daki bir siteden 34 PD 343 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Ara sokaktan caddeye doğru seyir halinde olan Şatıroğlu bir anlık dalgınlığı sonucu, o esnada cadde üzerinde yeşil yanan trafik ışıklarından geçerek Maslak istikametine seyir halinde olan ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in idaresindeki 34 BTB 77 plakalı lüks cipe çarptı.

18
Buse Terim Tarabya'da kaza geçirdi!

aza sonucu her 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken, Terim ve Şatıroğlu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından panikle araçtan çıkan sürücülere çevredeki vatandaşların yardım etti. Terim’e ve Şatıroğlu’na çay ve su veren vatandaşlar bir süre sakinleşmesini sağladı.

28
Buse Terim Tarabya'da kaza geçirdi!

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin yara almadığını görünce ayrıldı.

38
Buse Terim Tarabya'da kaza geçirdi!

Polis ekipleri ise araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tutanak tutan polis, kaza nedeniyle cadde de oluşan trafiği de kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, araçları trafik çekicisiyle olay yerinden kaldırdı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro