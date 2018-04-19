Buse Terim ikinci kez anne oldu

Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşatmıştı. Buse Terim, 21 Ekim 2016’da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami’de dünyaya getirdi.
BİR KIZI DAHA OLDU
Haberi sosyal medyadan duyuran Buse Terim, ‘Bir kızım daha oldu’ mesajını paylaştı. Dünyaya gözlerini açan Naz’ın da, Buse Terim'in de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Buse Terim ile ilk kızı Nil
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