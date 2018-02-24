Buse Terim ikinci bebeği için gün sayıyor

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Bir kız çocukları olan çift, yakında ailelerine bir başka kız bebeğin, Naz'ın katılacak olmasını bir partiyle kutladı.

Buse Terim ikinci bebeği için gün sayıyor

İkinci kızını dünyaya getirmek için yurt dışına gidecek olan Buse Terim'i düzenlendiği Baby Shower'da annesi Fulya Terim ve yakınları yalnız bırakmadı. Fatih Terim'in küçük kızı olan Buse Terim, partide çekilen fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı. Buse Terim, hazırladığı blogda o partinin detaylarını şu satırlarla anlattı: "Aslında bu sefer Baby Shower yapmak aklımda yoktu. Ancak doğuma yurtdışına gideceğim için gitmeden önce son bir kez herkesi bir arada görmenin bana da iyi geleceğini düşündüm."

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Buse Terim ikinci bebeği için gün sayıyor

"Hep beraber doyurucu ve güzel bir öğle yemeği yedikten sonra sıra oyunlara geldi. Bence Baby Shower'ın en eğlenceli kısmı bu oyun kısmı oluyor. Bez koklama, Naz Kime Benzeyecek oyunu ve hamilenin halinden anlamak için bir balon eşliğinde pinpon topunu kavanoz içine atma oyunlarını oynadık. Bez koklama oyunu: 3 farklı bezin içerisinde çilek reçeli, rokfor peyniri ve domates salçası olmak üzere 3 farklı koku vardı. Bu 3 kokunun ne olduğunu bilen hediye kazanacaktı. Sadece bir kişi çilek reçelini bilebildi. :) Yani kimse 3'te 3 yapamadı. Bu yüzden hediyeyi sadece çilek reçelini bilen kaptı. :) "

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Buse Terim ikinci bebeği için gün sayıyor

“Naz Kime Benzeyecek?” oyunu: Ailenin tüm fertlerinden oluşan fotoğraflarını bir araya getirerek Naz'ın kime benzeyeceğini yap-boz halinde resmetmeye çalıştık. Kimisi ablam gibi mavi gözlü olur dedi, kimisi yine babasına benzer dedi. :) Sonuç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. :)

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Buse Terim ikinci bebeği için gün sayıyor

Pinpon ve Balon Oyunu: Hamile olmayan arkadaşlarıma balon vererek ve iki bacak arasına ise pinpon topu yerleştirerek kocaman bir göbekle o pinpon topunu düşürmeden camların içine atmasını istedik. Her ikisi de başarıyla tamamladı ve hediye kazandı. :) Buradaki amaç hamilenin psikolojisini ve fiziksel değişimini anlamasını sağlamaktı.

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