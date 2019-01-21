Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırtmıştı.

Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buse Narcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Paylaşımında saçlarının döküldüğü gözüken Narcı'nın protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edilmişti ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

18
Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırtmıştı. Narcı'nın saçları döküldüğü için protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edilmişti. 2. Sayfa programına katılan Narcı, gerçeği açıkladı.

28
Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

"BU GÖRÜNTÜ GERÇEK DEĞİL"

Narcı, "Birkaç ay önce bir saç firmasına internet reklamı çektik, ben de onların reklamında oynadım. Bu görüntü gerçek değil, reklam" dedi.

38
Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

"AYLAR ÖNCE O MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDUM"

Daha sonra Narcı, reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu sadece bir reklamdı, aylar önce o markanın yüzü oldum. Kanıtı olan şeylere... Atmayın, komik duruma düşüyorsunuz. Ben de elimde kahvem, izlerken gülüyorum" açıklamasını yaptı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro