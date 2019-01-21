Buse Narcı'nın bu fotoğrafı herkesi şoke etti

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buse Narcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Paylaşımında saçlarının döküldüğü gözüken Narcı'nın protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edilmişti ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

"BU GÖRÜNTÜ GERÇEK DEĞİL" Narcı, "Birkaç ay önce bir saç firmasına internet reklamı çektik, ben de onların reklamında oynadım. Bu görüntü gerçek değil, reklam" dedi.

"AYLAR ÖNCE O MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDUM"



Daha sonra Narcı, reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu sadece bir reklamdı, aylar önce o markanın yüzü oldum. Kanıtı olan şeylere... Atmayın, komik duruma düşüyorsunuz. Ben de elimde kahvem, izlerken gülüyorum" açıklamasını yaptı.