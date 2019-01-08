Burun yağlanmasından doğal tedavi yöntemleri sayesinde kurtulun

Özellikle kadınların rahatsız olduğu burun yağlanmasıdan evde uygulayacağınız birkaç yöntem ile kurtulabilirsiniz. Peki yüzümüzü sürekli yıkamamıza rağmen burun neden yağlanır?

Burun yağlanması, beslenme tarzı, yaşam alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar gibi nedenler dolayı ortaya çıkabilir. Uzmanlar en sık karşılaşılan bu cilt problemine T bölgesi ismini veriyor. T bölgesinde bulunan burun da aktif yağ bezelerinin daha fazla olması ve büyük gözenekler nedeniyle diğer bölgelere nazaran daha fazla görülür.

Bu yağlanmayı gidermek için evde bazı maskeler ya da kürler hazırlayabilirsiniz. Genellikle pudralı veya mat ürünler kullanan kişilerin muzdarip olduğu bu durumu gideren birbirinden pratik ve etkili maskeler bulunuyor. İşte o yöntemler:

YUMURTA AKI

İçerisinde oldukça fazla bulunan 4 vitamini sayesinde cilt lekelerinden kurtulmanıza aynı zamanda cildin yağ dengesinin eşitlenmesini sağlayan yumurta akı ile kolay bir maske hazırlayabilirsiniz. Çatal ile yumurta akını hızlıca köpük köpük olana kadar çırpın. Daha sonra burnunuza sürüp kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulamak yeterli olacaktır.

SALATALIK MASKESİ

Salatalık, gözenek sıkılaştırma etkisi sayesinde burun yağlanmasını kısa sürede ortadan kaldıracaktır. Salatalığı rendeleyip süzgeçten geçirin. Salatalığın çıkan suyu ile limon suyunu karıştırıp burnunuza sürün. Ardından suyla yıkayın. Her gün bu işlemi uygulayabilirsiniz.