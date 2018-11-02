Burun estetiği Rinoplasti ameliyatı nasıl oluyor?

Rinoplasti burnu yeniden şekillendirme ve yapılandırma ameliyatı olduğunu söyleyen Doktor Elçin Arıtürk, "Amaç burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir. Burun, yüzün merkezinde yer alan ve yüz görünümünde çok önemli rolü bulunan bir organdır, dolayısıyla burundaki küçük değişiklikler bile yüz görünümünü etkileyebilir. Her burnun kendine özgü bir şekli vardır. Herkes için güzel kavramı farklıdır ve insanlar kafasında ideal olarak belirlediği yüz görünümüne kavuşmak için rinoplasti ameliyatı olmak isterler." şeklinde konuştu.