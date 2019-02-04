Burun ameliyatına giren Leyla'nın korkunç ölümü

ADANA'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), yaşamını yitirdi.

Burun ameliyatına giren Leyla'nın korkunç ölümü

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi.

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Burun ameliyatına giren Leyla'nın korkunç ölümü

DOKTORLARDAN KIZINIZ 'NAZ YAPIYOR' AÇIKLAMASI: Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

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Burun ameliyatına giren Leyla'nın korkunç ölümü

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI: Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

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Burun ameliyatına giren Leyla'nın korkunç ölümü

İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ: Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, geceyarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

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