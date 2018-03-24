Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İstanbul ve Ankara'daki temaslarının ardından, CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı.

"Afrin'deki operasyonun büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz" diyen Burt, PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. "Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz" dedi.

'PKK KONUSUNDA ÇOK NETİZ'

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, "YPG ile PKK arasında bağ olduğuna ilişkin iddiaların farkındayız" dedi ve ekledi: "PKK konusunda çok netiz, PKK bir terör örgütüdür. YPG'nin de kendini PKK'dan uzaklaştırması gerektiğini düşündüğümüzü çok net ortaya koyuyoruz.. PKK ile bağları olmamalı"

'AFRİN'DEN MEMNUNUZ'

Ankara ve İstanbul'da, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'a, Afad Başkanı'ndan Suriyeli muhaliflere, bir dizi temasta bulunan Burt, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN TÜRK'e konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi, "Türkiye'nin kendini teröre karşı koruma kararlılığı ve ihtiyacını anlıyoruz. Afrin'deki operasyonun insanların korktuğu gibi büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz ve bu çok önemli. Şimdi soru, 'Sırada ne olacak?', Türkiye sınırları ve Kuzey Suriye'nin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için bildiğimiz kadarıyla bu, Türk hükümetinin ciddiyetle ele aldığı bir konu. Suriye'deki diğer herşey gibi, çatışmaların azalmasını ve en az çatışma ile güvenliğin sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Londra ile Moskova arasında tırmanan casus krizine de değinen Burt, suikast girşiminden bir kez daha Rusya'yı sorumlu tuttu, Türkiye'ye ise desteğinden dolayı teşekkür etti. Burt, "NATO'daki diğer ortaklarla birlikte, Türkiye'ye, yapmış olduğu yorumlardan dolayı minnettarız" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı, Ankara ve Moskova arasındaki yakın ilişkinin kendilerini endişelendirmediğini vurguladı. "Türkiye'nin Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için rusya üzerindeki etkisini kullanmasını bekleriz" mesajını verdi.

"Türkiye'nin ilerlediği yöne çok güveniyoruz" ifadesini kullanan Burt, "Umuyoruz ki Türkiye zaman içinde AB'ye üye olacak" diye konuştu.