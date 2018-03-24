  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. Afrin harekatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-03-2018 19:56 - Güncelleme: 24-03-2018 19:56

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İstanbul ve Ankara'daki temaslarının ardından, CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı.

"Afrin'deki operasyonun büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz" diyen Burt, PKK-YPG ilişkisini değerlendirdi. "Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz" dedi.

'PKK KONUSUNDA ÇOK NETİZ'

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, "YPG ile PKK arasında bağ olduğuna ilişkin iddiaların farkındayız" dedi ve ekledi: "PKK konusunda çok netiz, PKK bir terör örgütüdür. YPG'nin de kendini PKK'dan uzaklaştırması gerektiğini düşündüğümüzü çok net ortaya koyuyoruz.. PKK ile bağları olmamalı"

'AFRİN'DEN MEMNUNUZ'

Ankara ve İstanbul'da, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın'a, Afad Başkanı'ndan Suriyeli muhaliflere, bir dizi temasta bulunan Burt, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN TÜRK'e konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi, "Türkiye'nin kendini teröre karşı koruma kararlılığı ve ihtiyacını anlıyoruz. Afrin'deki operasyonun insanların korktuğu gibi büyük çapta can kaybına neden olmamasından memnunuz ve bu çok önemli. Şimdi soru, 'Sırada ne olacak?', Türkiye sınırları ve Kuzey Suriye'nin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için bildiğimiz kadarıyla bu, Türk hükümetinin ciddiyetle ele aldığı bir konu. Suriye'deki diğer herşey gibi, çatışmaların azalmasını ve en az çatışma ile güvenliğin sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Londra ile Moskova arasında tırmanan casus krizine de değinen Burt, suikast girşiminden bir kez daha Rusya'yı sorumlu tuttu, Türkiye'ye ise desteğinden dolayı teşekkür etti. Burt, "NATO'daki diğer ortaklarla birlikte, Türkiye'ye, yapmış olduğu yorumlardan dolayı minnettarız" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı, Ankara ve Moskova arasındaki yakın ilişkinin kendilerini endişelendirmediğini vurguladı. "Türkiye'nin Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için rusya üzerindeki etkisini kullanmasını bekleriz" mesajını verdi.

"Türkiye'nin ilerlediği yöne çok güveniyoruz" ifadesini kullanan Burt, "Umuyoruz ki Türkiye zaman içinde AB'ye üye olacak" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • NG 24 Mart 2018 20:06 Sizin ayrıldıgınız AB'ye Türkiye'nin girmesini ummanız çok enteresan değil mi?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro