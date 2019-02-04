Bursluluk ücretleri ödemesi yattı mı Şubat ayında ne zaman yatar?

İOKBS bursluluk ücretleri ne zama yatar sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. 3 Haziran 2018 tarihinde sınavı tamamlanan ve 18 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi İOKBS yani PYBS burslarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, bu yılın bursluluk ücretleri yattı mı, bursluluk ücretleri ne zaman yatar, ayın kaçında? İşte, o detaylar

İOKBS BURSLULUK ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIYOR: Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor.

İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

2019 YILININ BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN: 2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.

Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.

Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

2019 YILININ İOKBS SINAVI NE ZAMAN: MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.

SINAVA HANGİ SINIFLAR KATILABİLİYOR: MEB’in İOKSBS Kılavuzu’na göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DE BURSLARDAN FAYDALANABİLİYOR MU: Açıköğretim lisesi, meslekî açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.

SINIF TEKRARI YAPANLARIN ŞANSI VAR MI: Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak da şartlar arasında. Ayrıca ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası alan öğrenciler de şansını yitiriyor.