Bursluluk sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak-İOKBS sonuç açıklaması

Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor, 2018 İOKBS sınav sonuçları bugün açıklanacak. Yeni adıyla İOKBS olan sınav sonuçlarının bugün saat 14.00'ten sonra http://odsgm.meb.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. 3 ayda 1 ödenen bursluluk ücreti ilk ödemesi ise Ocak ayında yapılacak.

MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı eski isimleri ile bursluluk veya PYBS sınavı sonuçları açıklanıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Peki sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar ne kadar burs alacak?

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK: PYBS sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz’da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek.