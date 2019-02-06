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Bursluluk parası ayın kaçında yatacak Şubat 2019

Bursluluk parası ayın kaçında yatacak Şubat 2019

Bursluluk ödemesi ne zaman başlıyor ilk burs ücreti ödemesi hangi ayda ve kaç para verilecek? İOKBS sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde şimdi burs ücretleri var. 3 ayda 1 kez ödenen 648 liralık bursluluk ücreti ise 2018 yılında ilk olarak ocak ayında hesaplara yatacak. Burs ücretleri Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yatıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 16:20 - Güncelleme: 06-02-2019 16:00

Bursluluk sınav sonucunu öğrenen öğrencilerin gündeminde şimdi ise bursluluk ücreti ne kadar oldu, kaç para soruları var. Yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçlarına göre öğrenciler 2019 yılında 648.04 lira burs ücreti alacak. 3 ayda 1 kez ödenen bursluluk ücreti ise 2019 yılında ilk olarak ocak ayında hesaplara yatacak. Yani öğrenciler burs paralarını  Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yan 3 ayda 1 defa alırlar. 

İOKBS BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN: MEB İOKBS sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr açıklandı mı? MEB İOKBS 2018 e kılavuzunda yer alan bilgiye göre, bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. 14.2. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin18. Maddesine göre yapılacaktır.

2019 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2019 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI: Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplandı. Buna göre, işlemler şu şekilde gerçekleştirildi:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

SINAV İTİRAZLARI NASIL OLACAK: a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.


b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

 

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