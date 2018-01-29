Burseya'dan Afrin'e kuş bakışı gözetleme! 8 tank ve 12 zırhlı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Afrin operasyonunda 9 gün geride kalırken, bölgedeki en stratejik 13 noktadan ilki olan ve “2. Kandil” olarak anılan Burseya Dağı ve çevresindeki bölgeler kontrol altına alındı. Harekâtın 9’uncu gününde, Burseya Dağı ile beraber Afrin’in 5 beldesinde 13’ü köy, 1’i köy altı yerleşim ve 4’ü stratejik tepe olmak üzere toplam 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK gece boyunca 44 hedefin hava operasyonlarıyla vurulduğunu, öldürülen terörist sayısının 597'ye yükseldiğini açıkladı... 8 tank ve 12 zırhlı araçla Mehmetçik Burseya'ya yerleşiyor... İşte Afrin harekatından son haberler...

13:15REYHANLI'DAN VURULUYOR

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor. Savaş uçaklarının sınır hattındaki uçuşu sürerken sınır ötesindeki bazı noktalardan dumanlar yükseliyor. Öte yandan, teröristlerden temizlenen Reyhanlı ilçesi karşısında sınırın sıfırındaki El Hamam köyü merkezine teröristlerce top atışı yapıldığı görüldü.

12:258 TANK VE 12 ZIHRLI BURSEYA'DA



BBC muhabiri Riam Dalati, bu sabah Burseya Dağı'na sekiz tank ve 12 zırhlı aracın sevk edildiğini bildiriyor. Türk ordusu tepeye bir kule inşa etmeye başladı. Kule bittiğinde yaklaşık sekiz kilometre çapındaki alan kuş bakışı görülebilecek. Dalati'nin paylaştığı bilgiden dakikalar sonra haber ajansları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen zırhlı araçların fotoğraflarını servis etti.

11:40BURSEYA'YA SIZMAYA ÇALIŞTILAR

İhlas Haber Ajansı: Dün el değiştiren Burseya Dağı'na gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler yakalandı.

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10:55TOP ATIŞI SÜRÜYOR UÇAKLAR SINIRDA

Anadolu Ajansı: Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor. Dumanların yükseldiği bölgede patlayan topların sesleri sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor. Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yapıyor.

10:30597 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca gerçekleştirdiği hava harekatında,

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 44 hedef imha edildi.

‘DEAŞ’IN SİLAHLARI YPG’LİLERDE’: Yılbaşından hemen önce Güneydoğu’da güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği çok gizli ve önemli operasyon sonrasında yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi, sorgusunda önemli bilgiler verdi. DEAŞ’lı teröristin, örgütün silahlarının nerelere dağıldığını ve stratejik silahların El Bab operasyonu sonrası YPG tarafından Afrin’e iletildiğini söylediği öğrenildi. Sahadaki istihbari çalışmalardan elde edilen bilgiler ve İHA’lardan elde edilen görüntülerde PKK ve YPG’nin geçtiğimiz haziran ayından bu yana Afrin operasyonu için 10 noktada stratejik savunma hattı kurduğu ve Burseya Dağı’nın doğu ön savunma hattı olarak tanımlandığı kaydedildi.

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ÖN SAVUNMA HATTI YIKILMIŞ OLDU: Terör örgütünün Kamışlı ve Kobani komuta merkezi ile iletişimini sağladığı Burseya kırsalında PKK’nın toplamda 37 hat belirlediği ve bu hatların tamamının kalın top atışlarına dayanıklı betonlardan oluşturulduğu ifade ediliyor. Güvenlik kaynakları, Burseya Dağı’ndaki savunma ön savunma hattının, PKK’nın Güneydoğu’da Gabar ve Cudi dağlarındaki savunma alanlarından 12 kat daha organize bir şekilde oluşturulmasına rağmen çökertildiğini dile getiriyor.

FÜZE SİSTEMLERİ BULUNACAK: Burseya Dağı’nda güvenlik birimleri, bu hafta boyunca PKK’nın, DEAŞ ve rejimden getirdiği, 2’sinin yerinin büyük ölçüde tespit edildiği, 4 tanesinin ise belirlenmeye çalışıldığı 6 önemli füze sisteminin nerede olduğunu saptayacak.

TSK'dan açıklama: 20 hedef vuruldu

Burseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntüledi