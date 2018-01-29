Burseya Dağı alındı: Minarelerden teşrik tekbirleri getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 9’uncu gününde devam ediyor. Stratejik öneme sahip Burseya Dağı’ndaki çatışmalar şiddetlenirken, sabah saatlerinde bölge yoğun ateş altına alınmıştı. Elde edilen ilerleme ile Burseya Dağı, terör örgütünden alındı. Burseya Dağı’nın alınmasından sonra Azez'de minarelerden teşrik tekbirleri getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi yaptığı açıklamada "Askerimiz dağları deliyor. Az önce komutanla görüştüm, Burseya Dağı düşmek üzere. Şu ana kadar 484 terörist öldürüldü" diye konuşmuştu.

TSK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekat, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."