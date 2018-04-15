Bursa'yı birbirine kattı: Mahalleli linç etmek istedi!

BURSA'da, pazar yerinde kayınpederi Mahmut Çiftçi’yi öldürdükten sonra evini yakan, rehine aldığı kişiyi bacağından vuran cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33), adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan’da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi’ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Twitter

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Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgâha yakın bir yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler’in (54) de koluna saçmalar isabet etti. Twitter

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Silah sesleri üzerine pazaryerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Twitter

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