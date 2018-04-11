Bursa'yı alarma geçiren o böcek bakın ne çıktı?

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ceviz bahçesinde poşet içinde bulunan ve tanımlanamadığı ileri sürülen böcek türünün 'bakla zınnı' (epicometis hirta) olduğu bildirildi.

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, yazılı açıklamasında, Kulaca Mahallesi'nde bir kişi tarafından ceviz bahçesinde, poşet içinde kendilerince tanımlanamayan bir böcek türü bulunduğu, bunun farklı yöntemlerle bölgeye ulaştırıldığı yönünde yerel ve ulusal basında 9 Nisan'da haberler çıktığını hatırlattı. Twitter

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'BAKLA ZINNI': İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarınca ilgili olay mahalline gidilip incelemeler yapıldığını belirten Yıldız, "Sonuç olarak mevzubahis böcek türünün literatürde 'bakla zınnı' olarak tanımlanan bir zararlı olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı. Twitter

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Yıldız, zararlıyla mücadele yöntemlerine değinerek şöyle devam etti: "Zararlının erginleri, meyve ağaçları ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme zamanında, çiçeklerin dişi ve erkek organlarını, polen tozlarını, yeni çıkan yaprakçıkları, hatta tomurcuk ve meyveleri yemek suretiyle büyük zararlara sebep olurlar. Twitter

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