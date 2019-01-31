Bursasporlu Latovlevici'nin bacağının hali olay oldu

Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, spor yaparken bacağının fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki oyuncunun bacağının son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.

GALATASARAY'DAN BURSA'YA

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olan Latovlevici, bu sezon Yeşil-Beyazlılarda forma giydiği 13 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.