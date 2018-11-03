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Bursaspor, Trabzon'da galibiyet arıyor

Bursaspor, Trabzon'da galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, Trabzonspor'a konuk oluyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 11:31 - Güncelleme: 03-11-2018 11:31

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada aldığı beraberliklerle önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği maçın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Süper Lig'de en son galibiyetini 7 Ekim 2018'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalırken, deplasmanda da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşamıştı. Taraftarı önünde son 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik bulunmuyor
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan ve istekli olduğu gözlenen Anthony Nwakaeme'nin ise Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosuna alınması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü kadroda fazla bir değişikliğe gitmesi beklenmeyen Karaman'ın, Yusuf Yazıcı'nın yerine Abdulkadir Ömür'e şans vermesi bekleniyor. Olcay ve Amiri arasında tercih yapacak olan Karaman'ın, bu bölgede sürpriz bir ismi de değerlendirebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta ısınma sırasında sakatlanarak kadrodan çıkartılan Pereira'nın da kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdulkadir, Burak ve Rodallega" şeklinde çıkması bekleniyor.

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