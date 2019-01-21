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Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilmişti.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 18:56 - Güncelleme: 21-01-2019 19:59

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor.

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.

BURSASPOR: 0 - 1 :FENERBAHÇE

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEM: Cüneyt Çakır

BURSASPOR: Muhammed, Barış, Ertuğrul Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

100. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya geliyor. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

BURSASPOR KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.

BURSASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

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