  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bursalı minikler Barcelona'dan gururla döndü

Bursalı minikler Barcelona'dan gururla döndü

3 yıl önce Nilüfer Futbol Kulübü'nün kurulmasının ardından Bursa sokaklarından yeşil sahalara geçerek kulüp bünyesinde ter dökmeye başlayan minikler, özel davet ile katıldığı Barcelona CUP'ta başarılı bir turnuva geçirdi. Scout ekiplerinin de dikkatini çeken miniklerden Kağan Demircan gol krallığında 3'üncü oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 01:41 - Güncelleme: 31-10-2018 01:41

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın ev sahipliğinde İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen turnuvada Türkiye'yi Nilüfer Futbol Kulübü temsil etti. 2007/2008 doğumlu oyuncularla mücadele eden Nilüfer Futbol Kulübü turnuva süresince dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kozlarını paylaştı. Kulübe destek olma amacıyla minik futbolcuların velilerinin masrafları üstlenmesiyle zorlu şartlar altında Barcelona'ya giden Nilüfer Futbol Kulübü kafilesi, 80 ayrı ülkeden 85 takımın katıldığı turnuvayı 12'nci sırada tamamladı.

İLK 8 KILPAYI KAÇTI
İlk maçında İngiliz ekibi Wessex FC ile karşılaşan Nilüfer Futbol Kulübü mücadeleyi 3-2 kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Sonrasında Brezilya'nın güçlü ekiplerinden EC Juventude ile kozlarını paylaşan Nilüfer Futbol Kulübü bu mücadeleyi 3-0 kaybetti. Üçüncü maçında ise Finlandiya Süper Lig ekiplerinden Honka'ya son saniye golüyle 2-1 yenilen Nilüfer Futbol Kulübü maçın berabere sonuçlanması halinde adını ilk 8 takım arasına yazdıracaktı. Sonrasında 12/24 maçlarına çıkan Nilüfer Futbol Kulübü, Finlandiya ekiplerinden önce PK35'i 2-1 akabinde Tips'i 3-2 yenerek bu grubu şampiyon olarak tamamladı ve turnuvada 12'nci oldu.

KAĞAN DEMİRCAN GOL KRALLIĞINDA 3'ÜNCÜ OLDU
Saha içerisindeki başarılı oyununu, saha dışındaki davranışlarıyla da süsleyen Nilüfer Futbol Kulübü teknik heyet ve oyuncuları ayrıca turnuvanın en centilmen ekibi de oldu. Takımın kaptanı Kağan Demircan ise performansıyla ön plana çıktı. Gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamlayan Kağan Demircan 5 kez gol sevinci yaşadı. Turnuvanın gol kralı ise 7 golle EC Juventude Kulübü'nden Joao Victor de Souza Pinheiro oldu. Oyuncunun bireysel çalışmalar neticesinde gelişimine katkılarda bulunacağı ve performansını daha üst noktaya çıkarılacağı belirtildi.

SCOUT EKİPLERİNDEN 4 OYUNCUYA KISKAÇ
Ayvaz Öztürk, Tuncay Öztürk ve Fikret Balkan'dan oluşan teknik heyet başarılı bir turnuva geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncularından Eren Çavuş, Alişan Özbitirgiç, Furkan Sarıhan ve Kağan Demircan'ın 23 kişilik scout ekibi tarafından çok beğenildiğini belirten teknik heyet, organizasyonun da mükemmel geçtiğini vurguladı. Hatta aynı anda 4 maç izlenebilirken, izleyenlerin bir ara yalnızca Honka ile oynadıkları mücadeleyi takip ettiklerini söyleyen teknik heyet, oyun bitiminde ise seyircilerin kendilerinin ayakta alkışlamalarını gurur verici olarak niteledi.

Bundan sonraki süreçte Türkiye'de liglerde oynamaya devam edecek olan Nilüfer Futbol Kulübü, ayrıca yurtdışı turnuvalarında da boy göstermeyi sürdürecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bursalı minikler Barcelona'dan gururla döndü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro