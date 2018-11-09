Bursa'daki bu nine tam 118 yaşında torunu da 76'sına girdi

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa'yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa İlçesi Kumkadı Köyü'nde bir eve giren Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve ASDEP personeli hatırını sordukları Fatma Bingöl'ün 118 yaşında olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı.

118 yaşındaki Bingöl'e selam verip bir sıkıntısı ve isteği olup olmadığını soran İl Müdürü Öneş, yaşlı kadınla uzun süre sohbet etti. Aile ve Sosyal Politikalar ekibi, 118 yaşında olmasına rağmen karşısındaki kişiyle oturup sohbet edebilen ve sağlıklı görünen yaşlı kadının elini öpüp duasını alarak yanından ayrıldı. Selanik'te 1900 yılında dünyaya gelen Fatma Bingöl, oturduğu evde torunun torunuyla birlikte yaşıyor. Yaşlı kadının en küçük torunu ise 76 yaşında.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ellerinde formlarla kapıları çalan personel ilk önce hane halkına devletin ve bakanın selamını iletiyor. Vatandaşlara bir sıkıntıları olup olmadığını soran personel, vatandaşları dinleyip bunları kayıt altına alarak çare bulmaya çalışıyor. Devletin kapılarını çalıp dertlerini sorduğunu gören vatandaşlar ise bu durumdan memnun olduklarını ifade ediyor.

ASDEP personelinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Erkut Öneş, “Türkiye'de uygulanan ASDEP projesi vatandaşımızın derdine merhem oluyor. Personellerimiz bulundukları illerde köy köy mahalle mahalle kapı kapı gezerek her bir haneye devletimizin ve bakanımızın selamıyla giriyorlar. Kapıyı açan vatandaşlara "bir isteğiniz var mı?" diye soruyorlar. Belli bir form var, bunları dolduruyoruz. Bizim hizmet modellerimizden birine uyan bir problemi varsa; bu problemle ilgili neler yapılabileceğinin çözümünü üretmeye çalışıyoruz. Biz Bursa'da girmediğimiz kapı bırakmayacağız. Bir risk haritası ortaya çıkacak” dedi.