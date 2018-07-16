Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı!

Kütahya'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen yolcu otobüsü, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev aldı. Yolcuların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

MOTORDAN DUMAN YÜKSELMEYE BAŞLADI: Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya'dan aldığı 25 yolcu ile Bursa'ya gelen Yaşar Tiryaki (47) yönetimindeki Kütahyalılar Turizm'e ait 43 ZD 459 plakalı otobüsün, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle motor kısmından duman yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ: Dumanı fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü Tiryaki, otobüsü sağa çekerek kapıları açtı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR KAMERADA: Yolcuların panik yaşadığı yangın cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmaya başlandı.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 14:29
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