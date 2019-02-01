Bursa'da veba salgını iddası CHP'li Sarıbal açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi. Sarıbal, "55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında" dedi.

Hayvanlarda görülen vebanın ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Sarıbal, hastalığın insana da bulaşma riski bulunduğunu aktardı.

'Genç Çiftçi Projesi' adı altında Bursa'daki 50 üreticiye bin 700 koyun dağıttıldığını belirten Sarıbal, koyunların işletmelere teslim edildikten 10-15 gün sonra bazılarında ölümler gerçekleştiğini ifade etti.

Sarıbal, bu işletmeleri gezdiklerini, veba salgını olduğunu, karantina tedbirlerinin ise tam anlamıyla uygulanmadığını gördüklerini kaydetti.