Bursa'da testereli saldırgan dehşeti!

BURSA’nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesinde meydana gelen olayda; arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın (18) yakınına gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi, "Köpekleri tut, geçerken bana saldırmasın" dedi. "Bir şey yapmazlar" yanıtını alan kişi, motosikletinden inip Budak'ın yanına gitti, önce hakaret etti, ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Budak sağ kolundan yaralanıp kanlar içinde kalırken, saldırgan motosikletine binip kaçtı.

Budak, çevreden yetişenler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Budak'ın kolunda derin kesi tespit edildi ve tendonunun koptuğu belirlendi. Budak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri genç çobanı yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.